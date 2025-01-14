Москва, 14 января, 2025, 06:45 — ИА Регнум. Временные ограничения ввели в работе аэропортов Калуги, Казани, Саратова и Тамбова. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

Admoblkaluga.ru Здание аэропорта в Калуге

Он уточнил, что для обеспечения безопасности полётов гражданских судов ограничения в аэропортах ввели на приём и выпуск самолётов.

Для обеспечения безопасности полётов экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры, добавил Кореняко.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января в Пулково дважды вводились ограничения из-за обильного снегопада. В первый раз на запасные аэродромы, прежде всего в Москву, были отправлены 33 рейса, следовавшие в воздушную гавань. Воздушная гавань предоставила пассажирам задержанных рейсов воду и питание.

11 января временные ограничения вводились в аэропортах Ульяновска, Самары, Саратова. За время действия ограничений в Саратове два борта совершили посадку на запасных аэродромах, в Ульяновске — один.