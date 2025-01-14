Донецк, 14 января, 2025, 06:40 — ИА Регнум. Отдельные части ВСУ могут устроить восстание для свержения действующей власти на Украине. Об этом сообщил украинский пленный.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

«Я думаю, наверное, надо восстание поднимать. Я положительно это принял бы. Потому что власть не годится никак вообще. Она украла страну, всё продали», — пояснил он «РИА Новости».

Украинский пленный предположил, что, возможно, так и случится, поскольку терпение не безгранично.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре издание «Страна. ua» со ссылкой на свой источник в политических кругах информировало о том, что на Украине начали создаваться альянсы и медиакомпании для свержения киевского режима Владимира Зеленского. По данным издания, в случае новых выборов Зеленский проиграет украинскому послу в Лондоне, экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, если тот решит баллотироваться. В связи с этим отмечается, что оппозиция всё чаще призывает к скорейшей остановке войны по линии фронта.

Срок президентских полномочий Зеленского истёк ещё 20 мая 2024 года. Согласно конституции Украины, в этот день должен был принять присягу новый избранный президент страны, однако его выборы не проводились.