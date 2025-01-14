Тульская область, 14 января, 2025, 06:38 — ИА Регнум. Ранним утром 14 января в Тульской области был нейтрализован ещё один беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Дрон был сбит в небе над территорией Суворовского района. Пострадавших от упавших обломков нет.

Ситуация находится на контроле, заверил Миляев.

Как сообщало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны ночью 14 января отразили атаку ВСУ на Тульскую область. В небе над регионом было уничтожено 16 вражеских беспилотников.

Над двумя районами в Ростовской области ночью 14 января силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы были уничтожены и подавлены 14 украинских беспилотников.