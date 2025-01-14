Дублин, 14 января, 2025, 06:19 — ИА Регнум. Бывший ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес рекомендовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому перестать быть пешкой у американских властей.

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«Почему бы вам не перестать быть пешкой империи США и не отправлять сотни тысяч представителей украинского рабочего класса умирать в глупой прокси-войне НАТО, которая уничтожает Украину и её народ», — написал Уоллес в социальной сети X.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что украинцы «снесут» Владимира Зеленского, если тот распорядится снизить мобилизационный возраст до 18 лет. При этом сотрудников военкоматов будут убивать для защиты сыновей.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могли бы пройти в Братиславе. С соответствующим заявлением выступил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц 9 января заявил, что избранный президент США готовится к встрече с Путиным. Кроме того, по его словам, телефонный разговор двух лидеров может состояться в ближайшие дни или недели.