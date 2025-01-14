Энгельс, Саратовская область, 14 января, 2025, 05:57 — ИА Регнум. Промышленное предприятие получило повреждения в городе Энгельсе при атаке БПЛА. Об этом сообщил 14 января губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В Telegram-канале глава региона отметил, что экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.

Других подробностей Бусаргин не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 14 января на территории Саратовской области объявили угрозу атаки вражеских беспилотников. Информация об опасности поступила от Минобороны России. Все экстренные службы были приведены в полную готовность.

В ночь на 8 января ВСУ предприняли попытку массированной атаки с использованием дронов на объекты в Саратовской области. Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотники противника, однако их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе, где начался сильный пожар.

При ликвидации возгорания на предприятии погибли два сотрудника МЧС, ещё один пострадал. В связи с пожаром в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. 9 января в Энгельсе приостановил работу мусоросортировочный комплекс. 12 января Роман Бусаргин проинформировал, что на промышленном предприятии происходил процесс контролируемого выгорания топлива. 13 января открытое горение на промышленном предприятии в Энгельсе удалось ликвидировать.