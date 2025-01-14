Москва, 14 января, 2025, 05:52 — ИА Регнум. Об окончании исполнительного производства о взыскании в связи с банкротством «королевы марафонов» Елены Блиновской сообщили в пресс-службе главного межрегионального управления ФССП РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Елена Блиновская

При этом, как уточнил «РИА Новости» юрист Блиновской Иван Морозов, долг блогера никуда не делся, она продолжает его гасить.

«На основании судебного решения исполнительное производство окончено в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 47 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», — пояснили в ведомстве.

Исполнительный документ направлен конкурсному управляющему.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая 2024 года блогер подала заявление о банкротстве в арбитражный суд. На судебном заседании 30 августа в Савёловском суде Москвы Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов.

В октябре кассационный суд признал законным начисление Елене Блиновской 1,1 млрд рублей налогов.