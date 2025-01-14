Ростов-на-Дону, 14 января, 2025, 05:40 — ИА Регнум. Над двумя районами в Ростовской области ночью 14 января силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы были уничтожены и подавлены 14 украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Вражеские дроны ликвидировали в небе над Миллеровским и Тарасовским районами.

Слюсарь подчеркнул, что при инцидентах никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Как сообщало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны ночью 14 января отразили атаку ВСУ на Тульскую область. В небе над регионом было уничтожено 16 вражеских беспилотников, информировал губернатор Дмитрий Миляев.

ВСУ 13 января предприняли массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.