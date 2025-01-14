Сеул, 14 января, 2025, 05:32 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали запуск нескольких снарядов ракет малой дальности со стороны Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом 14 января сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на объединённый комитет начальников военных штабов.

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Пуск состоялся около 09:30 по местному времени (03:30 мск) из района города Канге в провинции Чагандо в сторону Японского моря, уточнили авторы.

Военные Южной Кореи усилили наблюдение и бдительность при подготовке к дополнительным запускам, поддерживают полную готовность, тесно обмениваясь с США и Японией информацией о баллистических ракетах КНДР.

Как сообщало ИА Регнум, КНДР 6 января впервые в 2025 году запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая гиперзвуковая ракета, разработанная Пхеньяном, может преодолеть любую систему противоракетной обороны (ПРО) в мире.

КНДР может разместить вокруг Пхеньяна около 250 пусковых установок для оперативно-тактических ракет малой дальности, утверждал 8 января южнокорейский телеканал KBS.