Самара, 14 января, 2025, 05:25 — ИА Регнум. Супруга захваченного в плен украинскими военными под Купянском итальянца Джанни Ченни Екатерина рассказала «РИА Новости», что воспитывает трёх детей. После захвата мужа она обратилась за поддержкой к российским властям.

ИА Регнум История бойца СВО

Установлено, что украинский спецназ в начале января захватил в окрестностях Купянска Харьковской области итальянского мастера по выпечке пиццы — Джанни Ченни, который якобы был российским добровольцем.

Ранее Ченни работал в пиццерии в Самаре, которая принадлежит почётному консулу Италии в этом городе Джангуидо Бреддо. Владелец пиццерии подтвердил, что Ченни работал у него до 2024 года, потом уволился. До переезда в Россию пиццайоло работал в Неаполе и Финляндии.

«Мне неизвестно ничего. У нас трое детей, младшему ребёнку два года, двум другим детям 12 и пять лет. Везде, где можно, я оставила свои контакты, попросила помощи, но со мной никто не связывался», — пояснила Екатерина Ченни.

О том, что мужа захватили украинские военные, Екатерина узнала из новостей и видеороликов в интернете. Женщина уточнила, что обратилась за помощью к региональным властям, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в фонд «Защитники Отечества».

Как сообщало ИА Регнум, Россия продолжает обсуждать вопросы обмена военнопленными, заявил 13 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В начале декабря Татьяна Москалькова опубликовала список на 13 страницах с именами 630 украинских военнопленных, которых киевский режим не хочет возвращать. Она отметила, что Украина продолжает затягивать обмен пленными, притом что украинские военные находятся в РФ уже более года.

30 декабря Минобороны России проинформировало, что российская сторона вернула из плена 150 бойцов. Киевскому режиму взамен передали 150 военнопленных ВСУ. Ведомство отметило, что посреднические усилия при возвращении российских военнослужащих из украинского плена оказали Объединённые Арабские Эмираты.