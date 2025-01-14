Саратов, 14 января, 2025, 05:12 — ИА Регнум. В Саратовской области ночью 14 января объявили угрозу атаки вражеских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

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Информация об угрозе атаки БПЛА на регион поступила от Минобороны РФ, уточнил Бусаргин. В связи с этим в области локально работают системы оповещения.

Губернатор добавил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.

Как сообщало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны ночью 14 января отразили атаку ВСУ на Тульскую область. В небе над регионом было уничтожено 16 вражеских беспилотников, информировал губернатор Дмитрий Миляев.

ВСУ 13 января предприняли массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.