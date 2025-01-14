Москва, 14 января, 2025, 05:14 — ИА Регнум. В большинстве российских регионов не ожидаются январские морозы. Температура воздуха превысит климатические нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель

«Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая, не рекордно, но всё-таки высокая», — уточнил синоптик «РИА Новости».

Вильфанд добавил, что с 15 января и до конца недели в Москве прогнозируется оттепель.

Как сообщало ИА Регнум, 2024 год стал самым тёплым за всю 245-летнюю историю наблюдений в Москве. По данным Метеорологической обсерватории МГУ, только в январе и мае температура была ниже обычной, в другие десять месяцев показатели были выше средних. Особенно тёплым месяцем выдался сентябрь — средняя температура составила +17,9 градуса, что на 5,7 градуса выше нормы. В сентябре были зафиксированы самые высокие показатели за всю историю метеорологических наблюдений для этого месяца. Кроме того, сентябрь 2024 года стал рекордно солнечным (продолжительность солнечного сияния достигла 263 часов).

Зимой Байкал может не покрыться льдом, заявила 12 января пресс-служба ФКГУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС. Лёд на озере наблюдается лишь местами и его нельзя назвать устойчивым, так как он тает по причине аномально тёплой температуры. В ведомстве предостерегли граждан от попыток выйти на хрупкую поверхность и призвали дождаться крепких морозов, которые могут ударить в феврале 2025 года.