Москва, 14 января, 2025, 04:53 — ИА Регнум. Крупнейшую торговую сеть «Светофор» ожидают внеплановые проверки. По данным «Известий», их одобрил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

Производители неоднократно жаловались на ритейлера, на неоплату товаров до их продажи и возврат просроченной продукции. Также отмечались нарушения закона о маркировке и технических регламентов производства пищевых продуктов, в том числе молочной продукции.

В конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский из-за многочисленных нарушений попросил правительство провести проверку «Светофора». Роспотребнадзор запланировал их на конец января.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм в двух точках сети общепита «Моремания» после того, как в ноябре в двух кафе сети были выявлены нарушения санитарных норм. После обращения депутата Госдумы в ведомство было принято решение провести внеплановую проверку. По результатам проверки было снято с реализации 73 кг кулинарной продукции, в том числе полуфабрикатов и сырья.

Газета «Известия» 15 ноября 2024 года написала, что консервы с личинками паразитов обнаружили в одном из магазинов сети «Пятёрочка» в Санкт-Петербурге. Позже наличие личинок подтвердили в лаборатории Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Личинки также обнаружили в консервах, на которых были указаны производители ООО «Дефриз» из Владивостока и «Прибой» и «Мурман — Рыба» из Владимирской области.