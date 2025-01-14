Тула, 14 января, 2025, 04:37 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны ночью 14 января отразили атаку ВСУ на Тульскую область. В небе над регионом было уничтожено 16 вражеских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Глава региона выехал в Алексин, где с главой города Павлом Фёдоровым оценил обстановку после атаки украинских дронов.

Повреждения в результате падения обломков БПЛА получили несколько автомобилей и хозпостроек. В жилом доме выбило стёкла, добавил Миляев.

При отражении атаки ВСУ никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, в небе над Воронежской областью ночью 14 января подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

ВСУ 13 января предприняли массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области. Об этом проинформировал губернатор Александр Богомаз.