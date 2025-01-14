Махачкала, 14 января, 2025, 04:20 — ИА Регнум. Крупная майнинг-ферма, незаконно подключившаяся к электрическим сетям, была обнаружена в Махачкале. Предварительный ущерб составил более 180 млн рублей. Подробности сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности директора «Дагэнерго» (филиал ПАО «Россети Северный Кавказ») Арсен Гаджиев.

Прокуратура Иркутской области Незаконный майнинг

Всего выявлено 408 аппаратов для майнинга криптовалют.

«Владелец фермы незаконно подключился к сети, воруя электроэнергию у добросовестных граждан. Ущерб превысил 180 млн рублей. Материалы уже переданы в правоохранительные органы», — написал Гаджиев.

Объём украденной электроэнергии составил более 27 млн кВт/ч. По мнению руководителя «Дагэнерго», это преступление против каждого жителя Дагестана.

Как сообщало ИА Регнум, глава Дагестана Сергей Меликов обратился в правительство с предложением запретить в республике майнинг криптовалют до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе.

Сотрудники Службы госбезопасности Абхазии изъяли за четыре дня почти 200 аппаратов для майнинга криптовалюты. Ранее гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия заявил, что майнинг-фермы в Абхазии потребляют 40–45 МВт от общей энергосистемы, что усугубляет непростую ситуацию в энергетической сфере республики.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга с 1 ноября. Правительство утвердило порядок добычи криптовалюты. Юридическим лицам для этого необходимо регистрироваться в специальном реестре Федеральной налоговой службы. Физические лица также могут заниматься майнингом, но с учётом ограничений на использование электроэнергии.