Сеул, 14 января, 2025, 04:09 — ИА Регнум. КНДР 14 января запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Издание со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи написало, что КНДР запустила неопознанный снаряд. Других подробностей очередного запуска нет.

Как сообщало ИА Регнум, КНДР впервые в 2025 году запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря 6 января.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая гиперзвуковая ракета, разработанная Пхеньяном, может преодолеть любую систему противоракетной обороны (ПРО) в мире.