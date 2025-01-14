Москва, 14 января, 2025, 03:55 — ИА Регнум. Россия собрала множество фактов мародёрства украинских военных при освобождении территорий от ВСУ, а также уничтожения мирных граждан, которые не желали уезжать. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

ИА Регнум Военные преступления ВСУ

«По мере освобождения новых территорий мы сталкиваемся с большим количеством новых фактов преступных деяний киевского режима. Мы находим их и на территории, освобождаемой на Донбассе, и на возвращаемых территориях, которые были под контролем (ВСУ. — Прим. ред.), к примеру, на территории Курской области», — отметил дипломат в беседе с «РИА Новости».

По словам Мирошника, вооружённые формирования Украины грабили частные дома, офисы, магазины, склады. С территории Донбасса огромное количество имущества и бытовой техники высылалось на родину воевавших за ВСУ бойцов.

Также зафиксировано множество свидетельств зачисток, проводимых ВСУ перед сдачей населённых пунктов под контроль России. Сначала проводилась насильственная эвакуация, затем специальные карательные команды обходили территории и расстреливали не желающих покидать свои дома мирных граждан. Так было в Селидово, Часовом Яре, Авдеевке. Все эти факты подтверждены показаниями выживших людей после покидания населённых пунктов украинскими формированиями, заключил Мирошник.

Как сообщало ИА Регнум, по окончании конфликта необходимо провести новый Нюрнбергский процесс над украинскими военными преступниками, предложил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов. По его мнению, наказание преступников гарантирует неповторение трагедии, однако если этого не произойдёт, то в следующий раз конфликт может вспыхнуть в другой части мира. Константинов назвал главу киевского режима Владимира Зеленского военным преступником, который должен понести наказание за все теракты, убийства и организацию диверсий.

Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак должны быть арестованы и переданы суду сразу после заключения мирного договора с Россией, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.