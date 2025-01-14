Москва, 14 января, 2025, 03:15 — ИА Регнум. Доброволец из Челябинска Сергей Ганжа с позывным Хара погиб при выполнении боевого задания 14 августа 2022 года в Херсонской области. Он был посмертно награждён орденом Мужества. Командир рассказал, как, находясь под миномётным огнём, Хара проявил невероятную отвагу и мужество. Он ползком тащил раненого командира отделения, успевая отстреливаться от беспилотников ВСУ.

Соцсети Ганжа Сергей

Командир с позывным Пластун рассказал RT, что Хара оказался первым, кто пришёл на помощь, когда его ранило в ногу на поле боя в Запорожье. Тащил Ганжа раненого восемь километров.

Пластун рассказал, что успел сообщить о ранении по рации, а потом потерял сознание.

«Хара под миномётным огнём добрался до меня, оказал первую помощь: затампонировал рану, перетянул бедро жгутом и наложил повязку, даже поставил капельницу. Он вместе с другими бойцами эвакуировал меня в безопасное место», — вспомнил командир.

Врачи потом сказали, что благодаря правильно оказанной помощи Хара они смогли спасти не только жизнь офицеру, но и сохранить ногу.

«Сергей Ганжа — настоящий герой нашего времени», — считает Пластун.

Сергей Ганжа — внук ветерана Великой Отечественной войны.

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