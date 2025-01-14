Москва, 14 января, 2025, 03:10 — ИА Регнум. К вводу миротворцев на Украину Россия отнесётся как к началу столкновения с Североатлантическим альянсом. Об этом в беседе с KP.RU заявил военный эксперт Алексей Леонков.

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«Любая попытка вести военный контингент из стран альянса в касках любого цвета — хоть голубых, хоть розовых — будет расцениваться как военная интервенция и прямое вступление НАТО в конфликт со всеми вытекающими последствиями. Так что, думаю, при любом раскладе подобный вариант не осуществится», — уточнил эксперт.

По словам Леонкова, миротворцы должны представлять страну, которая не участвует в конфликте, не является его спонсором или соучастником. Согласно международному праву, оказывающие военную помощь Украине европейские государства не могут представлять свои войска в качестве миротворческого контингента, поскольку страны должны быть нейтральные, пояснил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января немецкий политолог Криситан Мёллинг заявил, что в случае заключения перемирия НАТО собирается направить более 100 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности. В Германии партии, участвующие на данный момент в предвыборной гонке, не хотят открыто обсуждать отправку своих военных на Украину, однако минобороны стран альянса уже прорабатывают подобные возможные сценарии.

Вбросы о возможности отправки войск европейских стран на Украину являются провокацией, направленной на обострение эскалации конфликта, подчёркивала 25 декабря 2024 года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 13 декабря 2024 года отмечал, что РФ добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех ранее обозначенных Москвой условий. По его словам, вопрос о размещении на территории войск стран Европы может обсуждаться только в ходе переговоров и потому сейчас рано об этом говорить.