Воронеж, 14 января, 2025, 02:25 — ИА Регнум. В небе над Воронежской областью ночью 14 января подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Он уточнил, что в области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, Тульская область ночью 14 января подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ, проинформировал губернатор региона Дмитрий Миляев.

СУ 13 января предприняли массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

При разрыве боеприпаса в окрестностях деревни Будище в Большесолдатском районе Курской области произошёл разброс взрывоопасных элементов. Об этом 13 января сообщил глава района Владимир Зайцев.