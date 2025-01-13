Вашингтон, 14 января, 2025, 02:33 — ИА Регнум. Республиканцы в Конгрессе США подготовили законопроект, позволяющий избранному президенту США Дональду Трампу после инаугурации начать переговоры о покупке Гренландии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп и Гренландия

Документ называется «Закон о возвращении Гренландии величия», по аналогии с главным политическим лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой».

Авторы законопроекта члены Палаты представителей Энди Оглс и Диана Харшбаргер. Отмечается, что его поддержали уже десять законодателей.

Согласно законопроекту, Трамп в случае достижения договоренностей с Данией должен будет в течение пяти дней передать соответствующим комитетам Конгресса «соглашение, а также все сопутствующие материалы и дополнения».

Как сообщало ИА Регнум, жители Гренландии не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять будущее острова. Об этом заявил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.

Трамп 7 января заявил, что Гренландии следует войти в состав США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что в отношении Гренландии возможны различные варианты действий, в том числе силовой.

Эгеде в декабре подчеркнул, что остров не продаётся и продаваться не будет. А 13 января депутат парламента острова Куно Фенкер заявил, что Гренландия не намерена отказываться от планов стать суверенным государством и готова пойти на соглашение с США. Первым делом, добавил Фенкер, Гренландии нужно преодолеть экономическую зависимость от Дании. Для этого следует снизить роль рыболовства и заняться разработкой минеральных месторождений. США — лучший инвестор для этих целей, полагает депутат.