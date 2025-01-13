Киев, 14 января, 2025, 02:18 — ИА Регнум. Украинцы «снесут» главу киевского режима Владимира Зеленского, если тот распорядится снизить мобилизационный возраст до 18 лет. При этом сотрудников военкоматов будут убивать для защиты сыновей. Такой прогноз сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

ИА Регнум Зеленский, английский язык

«Если Зеленский попытается снизить мобилизационный возраст до 18 лет — его снесут. При этом, никого нового в армии не появится, потому что молодёжь разбежится ещё быстрее стариков», — написал Дубинский в Telegram-канале.

Депутат также заявил, что украинцы, кому 45-50 лет, за своих сыновей будут убивать военкомов, а потом доберутся и до Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2024 года киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого Зеленский заговорил о новом снижении призывного возраста, подчеркнул Путин.