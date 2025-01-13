Братислава, 14 января, 2025, 02:01 — ИА Регнум. Переговоры российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могли бы пройти в Братиславе. С соответствующим заявлением выступил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

ИА Регнум Путин, Трамп

«Я думаю, что это возможно. Я бы хотел, чтобы эта встреча была у нас, в Братиславе, но увидим, как будет», — отметил он в интервью «Известиям».

Данко также отметил, что Трамп может говорить обо всём, в том числе и на тему Украины, произошедшее случилось не за один день, это история.

Как сообщало ИА Регнум, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц 9 января заявил, что избранный президент США готовится к встрече с Путиным. Кроме того, по его словам, телефонный разговор двух лидеров может состояться в ближайшие дни или недели.

Лидеры стран Евросоюза опасаются, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине пройдут без их участия, написал 13 января европейский портал Euractiv со ссылкой на источники среди дипломатов стран сообщества. В материале также говорится, что отказ Трампа от предвыборного обещания закончить украинский конфликт за 24 часа в пользу более реалистичных сроков в полгода тоже является хорошим сигналом.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что предметная подготовка к переговорам глав государств пока не ведётся. Процесс может начаться после прихода к власти в США новой администрации, уточнил представитель Кремля.