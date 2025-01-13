Тула, 14 января, 2025, 01:55 — ИА Регнум. Тульская область ночью 14 января подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

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«Работают дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

Миляев добавил, что, по предварительной информации, все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны. Он заверил, что никто не пострадал.

Данные о повреждениях уточняются.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ 13 января предприняли массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

ВСУ готовят ракетную атаку на Крым. Об этом 13 января заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

При разрыве боеприпаса в окрестностях деревни Будище в Большесолдатском районе Курской области произошёл разброс взрывоопасных элементов. Об этом 13 января сообщил глава района Владимир Зайцев. Он предупредил население о том, что местность оказалась заминирована, и попросил быть предельно внимательными.