Москва, 14 января, 2025, 01:34 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на критику министра иностранных дел Молдавии Михая Попшоя, отказавшегося комментировать её заявления, поскольку она якобы «не представляет дипломатию», а любое выдвинутое ей обвинение является лишь элементом пропаганды.

Mid.ru Мария Захарова

«Во-первых, я представляю не абстрактную дипломатию, а дипломатию, основанную на правде. За каждым словом, сказанным по ситуации в Молдавии, стоят цифры, факты, прямые цитаты. Если было бы по-другому, Попшой мог бы нашу аргументацию опровергнуть. А так он просто расписался в том, что крыть нечем», — ответила Захарова в Telegram-канале.

Также она подчеркнула, что все её комментарии по ситуации в Молдавии были ответом на русофобскую риторику режима в Кишинёве. Молдавским чиновникам следовало бы прекратить антироссийскую риторику, основанную на лжи и ненависти, заключила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, бацилла русофобии размножается в Молдавии, и у власти находятся люди, которые просто отвергают какой-либо диалог с Россией, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что власти страны поймут чудовищность своей ошибки. Москва всегда выступала за реанимацию и восстановление добрых отношений с Кишинёвом, подчеркнул представитель Кремля.