Киев, 14 января, 2025, 01:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном намерения по размещению воинских подразделений на Украине, а также вовлечение в это вооруженных сил других стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский

«Мы обсудили инициативу Франции по размещению воинских контингентов на Украине. Мы обсудили практические шаги по её реализации, потенциальное расширение и вовлечение других стран в эти усилия», — написал Зеленский в социальной сети X.

При этом иностранные СМИ ранее отмечали, что в Евросоюзе нет единого мнения относительно отправки иностранных войск на помощь Киеву после завершения конфликта. Рассматривалась возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, возобновление обсуждений о возможной отправке европейских войск на Украину связано с нацеленностью Запада выторговать лучшие условия в предстоящем переговорном процессе, а также с временным отсутствием хозяина Белого дома, рассказал военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Эксперт считает, что введение регулярных войск на территорию Украины будет новым уровнем эскалации, особенно после полученного Украиной от Запада разрешения на нанесение ракетных ударов вглубь России.

25 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге о том, что в Евросоюзе есть горячие головы, поддерживающие идею отправки военных на Украину, но единства в этом вопросе у членов ЕС не наблюдается. Он добавил, что пока нет точной информации, о чём идёт речь и насколько сообщения соответствуют действительности.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин предупредил, что ввод воинских контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта ещё на один шаг. Он отмечал, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.

Год назад Эммануэль Макрон заявлял, что в Париже обсуждалась возможность отправки военных в зону украинского конфликта. Позднее он допустил, что страна направит войска, если российская армия прорвёт оборону украинской армии.