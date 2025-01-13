Ярославль, 14 января, 2025, 00:53 — ИА Регнум. Болельщики ярославского «Локомотива» во время игры 13 января на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле скандировали оскорбительную кричалку. Момент попал в трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ.

Дарья Драй ИА REGNUM СКА

Встреча закончилась победой «Локомотива» со счётом 4:3.

Поклонники ярославцев после заброшенной третьей шайбы СКА защитником Александром Никишиным бурно отреагировали. Они массово начали скандировать кричалку команде из Петербурга. Болельщики железнодорожников кричали: «СКА — позор российского хоккея».

«Локомотив» с 74 очками за 46 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. СКА располагается там же на седьмой строчке, заработав 55 очков в 44 играх.

Как сообщало ИА Регнум, московский «Спартак» попросил болельщиков не реагировать на возможные провокации во время матча регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА. Соответствующее заявление опубликовала 8 января пресс-служба клуба, отметив, что игры против СКА всегда выдаются напряжёнными и богатыми на эмоции.

25 октября матч между «Спартаком» и СКА в Москве завершился скандалом. Болельщики московской команды в числе прочего скандировали кричалку: «СКА — позор российского хоккея». Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил бурное негодование таким поведением фанатов. На послематчевой конференции он высказал претензии в адрес руководства КХЛ, настоятельно призвав следить за кричалками с трибун. По его словам, болельщики не в первый раз позволяют грубость и хамство во время игр.

Кроме того, после матча КХЛ опубликовала видео скандала, произошедшего между Ротенбергом и арбитром во время игры. На кадрах тренер на повышенных тонах общается с одним из судей, несколько раз перекрикивая его со словами: «Не надо на меня орать!»

27 октября КХЛ оштрафовала «Спартак» за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок, а также приняла решение вынести предупреждение Ротенбергу за недопустимое поведение, усмотрев в высказываниях тренера на послематчевом флеш-интервью и пресс-конференции «эмоциональную окраску и личные суждения, которые не соответствуют действительности». Кроме того, СКА получил предупреждение за использование игроками команды оскорбительных жестов, которые те показывали в ответ на скандирования болельщиков «красно-белых».