Киев, 14 января, 2025, 00:27 — ИА Регнум. На Украине взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве объявили воздушную тревогу.

Мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале сообщил, что на левом берегу Киева работают средства ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине вечером 13 января воздушную тревогу объявили в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях. Сирены взвыли в период с 21:53 по 23:29 мск.

Два мирных жители были ранены в результате удара украинских формирований, предположительно, американскими реактивными системами залпового огня HIMARS по супермаркету в Донецке. Об этом 10 января рассказали в оперативных службах.