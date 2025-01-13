Москва, 14 января, 2025, 00:32 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому доходы от экспорта полезных ископаемых предлагается распределять между гражданами России. Проект документа в нижнюю палату парламента внесла член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Анжелика Глазкова (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Автор предложила создать Фонд социальной справедливости, который при принятии законопроекта начнёт работать с 1 января 2026 года. Предполагается, что каждые три месяца россияне будут получать выплату за счёт доходов от реализации энергоресурсов за рубеж. Однако право на такую выплату получат граждане РФ с трудовым стажем не менее 15 лет.

В качестве примера депутат привела штат Аляска, где на протяжении 50 лет населению перечисляют часть доходов от продажи нефти.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2025 года в России вступил в силу ряд законов. В частности, вырос минимальный размер оплаты труда, он составит 22 440 рублей. Благодаря этому увеличится зарплата 4,2 млн работников — в основном бюджетной сферы, а также повысится размер ряда социальных пособий и выплат.

Также с 1 января ужесточили ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. Кроме того, вступил в силу закон, который упрощает получение единого пособия на детей. Семьям, уже получающим единое пособие, не придётся повторно проходить оценку нуждаемости при рождении следующего ребёнка. Выплату назначат в том же размере и на тот же период. Налоговый вычет на второго и последующих детей увеличится в два раза. Размер дохода, до достижения которого предоставляются вычеты на детей, увеличен до 450 тыс. рублей.