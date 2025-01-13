Москва, 14 января, 2025, 00:20 — ИА Регнум. В деле об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова появились новые подозреваемые. По данным «Ъ», они арендовали квартиру в Подмосковье для подозреваемого исполнителя теракта Ахмада Курбанова.

Цитата из видео. Мнистерство обороны России Игорь Кириллов

Подозреваемые, их двое, уроженцы Ингушетии, которые занимались мелким предпринимательством в Москве. По версии оперативных служб, незадолго до взрыва, одному из фигурантов дела позвонил знакомый, проживающий за границей, и попросил найти жильё для «азиата».

Тот, в свою очередь, попросил своего земляка найти квартиру. Уроженцы Ингушетии арендовали квартиру в Электроуглях и перевели деньги за неё, оформив жильё на свои документы. Ключи от квартиры они передали подозреваемому исполнителю теракта в одном из торговых центров Москвы.

Узнав о теракте, подельники скрылись, но силовики их установили и задержали в Сибири. Их арестовали на 15 суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство. После отбытия наказания их отправят в Москву.

Новые подозреваемые относятся к боевому крылу группы последователей религиозной секты «Батал-Хаджи» (организация, деятельность которой запрещена в РФ и признана террористической).

Как сообщало ИА Регнум, взрыв, в результате которого погибли Кириллов и Илья Поликарпов, прогремел рано утром 17 декабря на юге-востоке Москвы. Бомба была заложена в электросамокат. СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ: об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

18 декабря был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта Ахмад Курбанов. Он признал вину и рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы. Мужчина заявил, что действовал за вознаграждение в $100 тыс. и обещание обеспечить ему выезд в ЕС.

Чтобы наблюдать за подъездом генерала, подозреваемый арендовал автомобиль и оборудовал его камерой видеонаблюдения, с которой велась онлайн-трансляция для организаторов теракта в украинском Днепропетровске.

19 декабря Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого на два месяца.

ФСБ и спецслужбы Узбекистана устанавливают возможных соучастников убийства Кириллова и его помощника. В пресс-службе Федеральной службы безопасности подчеркнули, что сотрудников украинских спецслужб, которые стоят за организацией теракта в Москве, ждёт заслуженное наказание.