Киев, 14 января, 2025, 00:04 — ИА Регнум. На Украине вечером 13 января воздушную тревогу объявили в шести областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены взвыли в период с 21:53 по 23:29 мск.

Об опасности с воздуха предупредили население Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской и Киевской областей.

Как сообщало ИА Регнум, на всей территории Украины 8 января объявляли воздушную тревогу.

В городе Херсоне, находящемся под контролем киевского режима, 6 января прогремели взрывы.