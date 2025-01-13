Москва, 13 января, 2025, 23:38 — ИА Регнум. ВСУ готовят ракетную атаку на Крым. Об этом 13 января в Telegram-канале написал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он подчеркнул, что в зоне риска находится весь полуостров, а особенно Севастополь и Крымский мост. Других подробностей Рогов не раскрыл.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 13 января предприняли массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области. По заверению главы региона Александра Богомаза, средствами ПВО все цели киевского режима уничтожены.

Российские силы за прошедшие сутки поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и скопления живой силы и техники армии Украины в 157 районах.