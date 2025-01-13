Москва, 13 января, 2025, 23:33 — ИА Регнум. Уходящий глава Белого дома Джо Байден в своей финальной речи признался в осознанной провокации: в том, что его администрация разжигала конфликт, создавала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией, поддерживая Киев. Так прокомментировала слова президента США официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press

Российский дипломат считает, что все, кто в западных странах клеветал на Россию, обвиняя её в какой-то «ядерной дестабилизации», «бряцанием ядерным орудием» и тому подобное, теперь «должен называться лгуном и распространителем фейков».

«Заявление Байдена — признание в осознано совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и всё равно разжигала конфликт», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что администрация Джо Байдена не успела израсходовать около 4 млрд долларов, выделенных на поддержку ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, оказание поддержки Украине со стороны США создавало риск ядерной конфронтации с Россией, при этом угрозы удалось избежать. Об этом 13 января заявил Байден в своей финальной речи по вопросам внешней политики. По его словам, он «заложил основу» для будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа в вопросе продолжения поддержки Украины.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.