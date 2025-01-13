Вашингтон, 13 января, 2025, 23:17 — ИА Регнум. Оказание поддержки Украине со стороны США создавало риск ядерной конфронтации с Россией, при этом угрозы удалось избежать. Об этом 13 января заявил американский президент Джо Байден в своей финальной речи по вопросам внешней политики.

Global Look Press

По словам главы Белого дома, перед ним стояли две задачи — объединить мир в защите Украины и избежать военного конфликта между двумя ядерными державами.

«Мы справились с обеими. Сегодня Украина остаётся свободной и независимой страной с потенциалом для светлого будущего… Нужно делать ещё больше. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии», — заверил Байден, выступая в госдепартаменте.

Он добавил, что «заложил основу» для будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа в вопросе продолжения поддержки Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что администрация Джо Байдена не успела израсходовать около 4 млрд долларов, выделенных на поддержку киевского режима. По её словам, данные средства останутся доступными для выделения в качестве помощи Киеву, однако решение по этому вопросу будет принимать команда Дональда Трампа.

Джо Байден 10 января во время телефонного разговора заверил главу киевского режима Владимира Зеленского в «неизменной поддержке Украины», которую Соединённые Штаты оказывали на протяжении последних трёх лет.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.