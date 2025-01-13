Брянск, 13 января, 2025, 22:54 — ИА Регнум. ВСУ 13 января предприняли массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

РИА Новости

По заверению главы региона, средствами ПВО все цели киевского режима уничтожены.

По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах, добавил Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы за прошедшие сутки поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и скопления живой силы и техники армии Украины в 157 районах.

При разрыве боеприпаса в окрестностях деревни Будище в Большесолдатском районе Курской области произошёл разброс взрывоопасных элементов. Об этом 13 января сообщил глава района Владимир Зайцев. Он предупредил население о том, что местность оказалась заминирована, и попросил быть предельно внимательными.

В Курской области беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал автомобиль с мирными гражданами. Два человека получили ранения.