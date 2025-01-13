Курск, 13 января, 2025, 22:40 — ИА Регнум. При разрыве боеприпаса в окрестностях деревни Будище в Большесолдатском районе Курской области произошёл разброс взрывоопасных элементов. Об этом 13 января в Telegram-канале сообщил глава района Владимир Зайцев.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Он предупредил население о том, что местность при этом инциденте оказалась заминирована и попросил быть предельно внимательными, не приближаться к опасным и подозрительным предметам.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал автомобиль с мирными гражданами. Два человека получили ранения.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь 13 января над тремя российскими регионами уничтожили восемь дронов Вооружённых сил Украины. Средства ПВО сбили или уничтожили шесть БПЛА над территорией Воронежской области и по одному над территориями Брянской и Белгородской областей.