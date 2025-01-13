Москва, 13 января, 2025, 22:45 — ИА Регнум. Самолётов сообщением Пекин — Москва останется достаточно для рейсов по этому маршруту после ухода с российского рынка авиакомпании China Southern Airlines. В этом заверили в Росавиации.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Авиакомпания China Southern Airlines с 21 января прекратит полёты из Пекина в Москву.

При этом, по утверждению Росавиации, останутся как минимум три авиаперевозчика: «Аэрофлот», Air China и China Eastern Airlines.

«Эти авиакомпании выполняют в общей сложности 17 регулярных рейсов в неделю между Москвой и Пекином. Все три перевозчика используют вместительные широкофюзеляжные самолёты», — пояснил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

По мнению Росавиации, в период низкого спроса этого количества рейсов достаточно для удовлетворения потребностей пассажиров двух государств. В случае роста спроса у перевозчиков, в частности у «Аэрофлота», есть возможность увеличить количество рейсов Пекин — Москва.

Почему China Southern Airlines уходит с рынка РФ, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, China Southern Airlines с конца января не будет выполнять прямые авиаперелёты в Москву, информировала 13 января пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Предполагается, что это временная мера. Однако с учётом вместимости самолётов и регулярности рейсов, отмена может влиять на планы 15-17 тыс. человек.

China Southern отменила прямые рейсы между российской и китайской столицами по 30 марта. Затем перелёты снова доступны для бронирования.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», в 2024 году спрос среди россиян на поездки за границу вырос на 38% по сравнению с показателями 2023 года. Заметно увеличилась популярность стран ближнего зарубежья и Азии. По приросту числа бронирований лидировали Абхазия (втрое), Япония, Вьетнам, Индонезия и Грузия (вдвое), Казахстан (почти вдвое), Южная Корея (+80%), Черногория (+73%), Узбекистан (+70%), Китай (+62%) и Венгрия (+60%).

Чаще всего туристы выбирали направления с прямым авиасообщением и безвизовые страны.

Российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 из 66 самолётов Airbus A320/A321neo.