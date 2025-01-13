Москва, 13 января, 2025, 22:31 — ИА Регнум. Китайская компания China Southern Airlines с конца января приостановила прямые авиаперелёты в Москву. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на перевозчика.

Sergey Kustov Самолёт авиакомпании China Southern Airlines

«На данный момент речь, судя по всему, идёт только о временной приостановке полётов по одному из четырёх заявленных в расписании авиакомпании China Southern маршрутов в Россию. Однако с учётом вместимости самолётов и регулярности рейсов, отмена может влиять на планы 15-17 тыс. человек. Речь обо всех пассажирах, летящих со всеми целями (не только россияне и не только туризм)», — указали в АТОР.

Отмечается, что компания China Southern отменила прямые рейсы между российской и китайской столицей в период с 20 января по 30 марта. Затем перелёты снова доступны для бронирования.

При этом возможна покупка билетов на рейсы между российской и китайской столицами с пересадкой в Гуанчжоу. Кроме того, имеются рейсы по маршрутам Шэньчжень — Москва и Владивосток — Янцзи.

Как сообщало ИА Регнум, по данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», в 2024 году спрос среди россиян на поездки за границу вырос на 38% по сравнению с показателями 2023 года. Заметно увеличилась популярность стран ближнего зарубежья и Азии. По приросту числа бронирований лидировали Абхазия (втрое), Япония, Вьетнам, Индонезия и Грузия (вдвое), Казахстан (почти вдвое), Южная Корея (+80%), Черногория (+73%), Узбекистан (+70%), Китай (+62%) и Венгрия (+60%).

По словам управляющего директора сервиса Дарьи Кочетковой, чаще всего туристы выбирали направления с прямым авиасообщением и безвизовые страны.