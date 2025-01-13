Москва, 13 января, 2025, 22:17 — ИА Регнум. В «Газпроме» проводится процесс по оптимизации численности сотрудников. Об этом «РИА Новости» сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

«В «Газпроме» подтверждают проведение работы по оптимизации численности центрального аппарата», — пояснил Куприянов.

По словам представителя компании, других подробностей пока не озвучивается.

Как сообщало ИА Регнум, письмо с предложением по поводу сокращения численности центрального аппарата компании «Газпром» является подлинным. Об этом заявил 13 января журналистам Сергей Куприянов.

Ранее в Сети появилась информация о письме. Речь шла о сокращении сотрудников центрального аппарата «Газпрома» вдвое, с 4,1 тыс. до 2,5 тыс. человек. Соответствующее предложение заместителя председателя правления компании Елены Илюхиной было направлено главе холдинга Алексею Миллеру.

«Газпром» учреждён постановлением правительства РФ в 1993 году. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин поздравил руководство, ветеранов и работников холдинга с 31-летием компании.