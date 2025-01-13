Орел, 13 января, 2025, 21:11 — ИА Регнум. В Брянской, Орловской и Белгородской областях объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили 13 января губернатор Орловской области Андрей Клычков и Белгородской - Вячеслав Гладков, а также пресс-служба управления МЧС по Брянской области.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал Гладков в 20:47 в своём Telegram-канале.

В 20:59 о ракетной опасности в Орловской области проинформировал Клычков. Он также призвал граждан, которые находились дома, укрыться в комнатах без окон и со сплошными стенами, а находившихся на улице — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Управление МЧС по Брянской области в свою очередь сообщило о ракетной опасности в регионе в 20:57 мск.

Ранее 13 января ИА Регнум передавало, что за прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили восемь дронов Вооружённых сил Украины над тремя регионами РФ. Шесть беспилотников были уничтожены над территорией Воронежской области, по одному - над территориями Брянской и Белгородской областей.