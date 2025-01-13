Севастополь, 13 января, 2025, 20:57 — ИА Регнум. В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил в понедельник, 13 января, губернатор города Михаил Развожаев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Губернатор также напомнил о необходимых мерах безопасности. Гражданам следует уйти в укрытие, а если его местонахождение им неизвестно — укрыться в комнате с несущими стенами.

Как передавало ИА Регнум, вечером 13 января о ракетной опасности сообщили власти Брянской, Орловской и Белгородской областей.

Воздушная тревога в Севастополе ранее объявлялась 4 января. Развожаев также напомнил жителям о необходимых мерах безопасности.

Днём 13 января оперативный штаб Курской области сообщил, что средства ПВО уничтожили украинскую ракету над территорией региона. Ранее в этот день в области дважды объявлялась ракетная опасность. Кроме того, в период с 14:30 до 15:00 мск дежурные средства ПВО сбили над регионом два украинских дрона, сообщала пресс-служба Министерства обороны.