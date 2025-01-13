Красноярский край, 13 января, 2025, 20:39 — ИА Регнум. В аэропорту Красноярска в понедельник, 13 января, мужчина напал с ножом на человека. Об этом сообщила пресс-служба управления полиции на транспорте.

Илья Наймушин/РИА Новости

Злоумышленник задержан. Пострадавшему оказали помощь на месте, а затем доставили в больницу.

«Предварительно установлено, что на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний злоумышленник внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему. Двое очевидцев и транспортные полицейские, прибывшие на место происшествия уже через несколько секунд, задержали нападавшего», — сказано в сообщении.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметила также пресс-служба.

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