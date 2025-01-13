Киев, 13 января, 2025, 20:29 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 13 января ответил на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо встретиться для проведения переговоров по транзиту газа.

Global Look Press

«Приезжай в пятницу в Киев», — написал Зеленский в соцсети Х.

13 января Фицо пригласил Зеленского на переговоры по транзиту газа. Встречу он предложил провести на межгосударственной границе.

Как передавало ИА Регнум, 1 января пресс-служба «Газпрома» сообщила, что российская сторона прекратила поставки газа в европейские страны через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации. На фоне этих событий между Фицо и Зеленским происходили постоянные «перепалки».

11 января премьер Словакии заявил, что опасно прекращать транзит российского газа через украинскую территорию. По словам Фицо, обновлять поставки газа в попытке разрешить кризис при помощи визита в Москву «крайне интересно и смешно». Он также назвал Зеленского попрошайкой и шантажистом.

В конце декабря глава киевского режима обвинял Словакию в открытии второго энергетического фронта против Украины. Он пригрозил Братиславе разрывом отношений с европейским сообществом в случае прекращения поставок электроэнергии.