Анкара, 13 января, 2025, 21:48 — ИА Регнум. Попытка Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую работу «Турецкого потока», была ударом не только по России, но и по Турции, заявил 13 января зампредседателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу.

Global Look Press

«Эта атака направлена не только против России, но и против Турции, что можно понять по высоким цифрам импорта», — сказал политик в беседе с «РИА Новости».

Топкурулу также отметил, что целью подобных атак со стороны киевского режима является попытка нанести экономический урон России. Но ущерб будет нанесён и европейским странам, поскольку они сохраняют возможность получать российский газ через «Турецкий поток», заключил политик.

Атака на объекты, связанные с «Турецким потоком», наносит огромный ущерб Турции и Евросоюзу, заявил в беседе с ИА Регнум независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. По его словам, целью таких действий может быть желание киевского режима повлиять на страны ЕС, которые отказываются помогать Киеву.

13 января Минобороны России проинформировало, что 11 января подразделения ВСУ пытались атаковать станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». При падении осколков дрона оказались незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции. Позже в российском оборонном ведомстве сообщили, что оборудование станции восстановлено.