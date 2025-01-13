Москва, 13 января, 2025, 20:22 — ИА Регнум. Фильм «Финист. Первый богатырь» в прошедшие выходные, 11–12 января, стал самым кассовым в России, сборы составили более 300 млн рублей. Об этом в понедельник, 13 января, рассказал «Известиям» гендиректор «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Это больше трети от всех денег, которые принесены в кассу кинотеатров за этот уик-энд. Это очень хороший показатель, особенно с учётом, что у нас есть конкурирующая картина, тоже очень сильная и тоже достаточно популярная», — сказал Смирнов.

Сборы фильма «Финист. Первый богатырь» за первые две недели проката составили более 2,2 млрд рублей, и картину можно считать ещё одной удачной частью трилогии о «Последнем богатыре», сказал собеседник издания. Количество зрителей приближается к отметке в 5 млн, отметил он.

Успех фильма Смирнов связал с прогрессом кинематографического искусства, отметив, что спецэффекты, грим, костюмы и реквизит могут поспорить по качеству с зарубежными образцами. Также он подчеркнул, что сюжет картины стал более «продвинутым и утончённым», а число персонажей значительно увеличилось.

«Финист. Первый богатырь» сохранит популярность до середины или до второй половины февраля, предположил собеседник издания.

Как сообщало ИА Регнум ранее, «Финист. Первый богатырь», созданный при поддержке «Национальной Медиа Группы», — предыстория к популярной серии фильмов об отечественных супергероях. Сюжетная линия погружает зрителя в мир русских былин. В поисках славы Финист отправляется в опасное путешествие на Восток, где понимает, что один в поле не воин, а любовь и настоящая дружба действительно существуют.

9 января сообщалось, что сборы фильма с момента выхода на российские экраны 1 января превысили 2 млрд рублей. Основная прибыль пришлась на первые выходные, выпавшие на новогодние праздники. За этот период фильм собрал в прокате 1,9 млрд рублей.