Грозный, 13 января, 2025, 20:04 — ИА Регнум. Родители мальчиков в Чечне, родившихся 31 декабря 2024 года и названых в честь национальных чеченских героев, получат по 500 тыс. рублей. Об этом сообщил 13 января глава республики Рамзан Кадыров.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«В ходе совещания по подведению итогов Года истории я поручил определить дату для проведения акции… По результатам обсуждений была определена дата — 31 декабря 2024 года», — написал он в своём Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что в указанный день в регионе родилось 222 ребёнка, включая 180 мальчиков. Он отметил, что имена чеченских героев получили все 180 новорождённых.

По информации главы Чечни, самым популярным стало имя Байсангур. Так родители назвали 79 мальчиков. Кроме того, 53 семьи выбрали для своих детей имя Шейх-Мансур. Всего в списке было 15 имён.

Кадыров также проинформировал, что денежные средства поступят от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Родители смогут получить деньги через министерство здравоохранения Чечни.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года Рамзан Кадыров заявлял, что власти Чечни озаботились сохранением чеченского языка. Глава республики подчёркивал, что он входит в группу вымирающих языков. Кроме того, руководитель региона назвал ситуацию с возможной потерей чеченского языка трагедией и призвал принять меры к его сохранению. Кадыров добавил, что в число таких шагов входят обучение ему в детских садах, школах и вузах, а также создание мультфильмов и постановка кукольных спектаклей на родном языке.

В августе 2023 года глава Чечни высказался против нововведений на чеченских свадьбах. Кадыров пояснил, что они недопустимы, поскольку противоречат национальным обычаям и ведут к значительному увеличению расходов семей на проведение торжества. При этом он добавил, что в республике удалось искоренить такое явление, как воровство невесты.