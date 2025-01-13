Вашингтон, 13 января, 2025, 19:57 — ИА Регнум. В ВСУ признают, что их попытки контратаковать в Курской области провалились, сообщила в понедельник, 13 января, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на бойцов украинской армии.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Русские преимущественно предотвратили нападение», — сказали собеседники издания.

Об интенсивности боёв в Курской области можно судить по дороге, ведущей к границе — там были брошены танки, бронетранспортёры и иная уничтоженная и взорванная техника ВСУ, отметили авторы.

Собеседники издания также рассказали о постоянных атаках российских беспилотников. ВС РФ начали применять новые дроны с управлением через оптоволоконный кабель и дальностью полёта свыше 16 км, отметили они.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что потери ВСУ в Курской области в минувшие сутки составили более 230 человек, а за весь период ведения боевых действий на данном направлении — более 51,4 тыс. человек.

В минувшие сутки подразделения ВС РФ отразили на этом направлении пять контратак противника. Число уничтоженных в Курской области танков, стоящих на вооружении ВСУ, увеличилось до 300. Также были уничтожены 229 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортёров, 1539 боевых бронированных машин и другая техника противника.