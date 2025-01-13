Брюссель, 13 января, 2025, 19:34 — ИА Регнум. Украина в настоящее время не имеет возможностей, чтобы вести переговоры с Россией «с позиции силы». Об этом заявил 13 января генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Европарламенте.

Global Look Press

Он пояснил, что причиной этого являются растущие проблемы у ВСУ. В связи с этим генсек призвал союзников Украины увеличить помощь указанной стране, чтобы изменить ситуацию в зоне боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября Марк Рютте заявил, что США и страны ЕС должны совместно наращивать помощь Киеву, чтобы изменить ход конфликта на Украине. Он также отметил, что поддержка киевского режима отвечает интересам Европы, США и государств Индо-Тихоокеанского региона, таких как Япония и Южная Корея.

22 ноября американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники написала, что генсек НАТО собрался провести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы убедить того не идти на уступки перед Россией в рамках вопроса об урегулировании украинского кризиса.

В начале декабря стало известно, что Марк Рютте предложил киевскому режиму пока не вступать с Россией в диалог о мире. Он отмечал, что Украина должна отложить любые подобные инициативы до тех пор, пока не получит от НАТО новое вооружение и технику для своей армии.