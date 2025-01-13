Москва, 13 января, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Реальность войны страшнее даже того, что показано в документальных фильмах, заявил режиссёр «У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца» Максим Фадеев.

ИА Регнум

В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой он отметил, что украинские стриминговые платформы и Запад показывают войну открыто в то время, как в России её пытаются куда-то упрятать.

Фадеев объяснил, что при просмотре документальных фильмов о событиях в Донбассе зритель понимает, что война началась не в 2022 году, и это не пропаганда, но и показать все ужасы военных действий невозможно.

«Показать всё как есть невозможно. Есть какая-то внутренняя цензура. То, о чём я говорю в фильме, — это гламурная версия войны. Но даже она шокирует людей, которые не представляют себе, что такое война. Реальность — ещё страшнее и сложнее. Я ещё хочу сказать, что сейчас Украина мобилизуется, а мы как бы демобилизуем себя. В этом весь ужас. Мы говорим, что войны нет, и убираем её», — подчеркнул Максим Фадеев.

Он рассказал, что анализируя деятельность противника в информационном поле, он с командой понял, что снятый ими фильм о военных действиях в Донбассе — первый на стриминговых платформах России фильм о войне, а вот украинские платформы снимают оригинал-контент про войну. Эти «картины» появляются и на западных платформах, например, в том же Netflix — четыре фильма про Украину и даже фильм про «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Фадеев указал, что Украина спонсирует съёмки такого кино, деньги выделяют топовые IT-компании, банки. А вот российские банки не спонсируют отечественное документальное кино про русских солдат. Это минус им, уверен режиссёр.

«Я уже говорил, что в Великую Отечественную войну его снимали. Потом пришёл телевизор и убил когорту людей, которые могут рассказывать с картинкой без военкора. То есть раньше всё показывали. Не выходила говорящая голова и не говорила «там подбито столько-то «Тигров», — посетовал он.

При этом Максим Фадеев уверен, что если во время Великой Отечественной войны всё население было мобилизовано и жило войной, теперь «все на расслабоне».

«Сейчас ситуация хуже, чем в 1941 году. Противник уже захватил Харьков, Николаев, Одессу и часть Курской области, а мы все в расслабоне, как будто ничего не происходит. Цель противника — уничтожить Россию», — уверен он.

По мнению Фадеева, снять фильм о войне может только человек, который её видел, но пока позиция такова, что больший интерес для различных платформ представляет съёмка различного кино «про сутенёров и девиц лёгкого поведения», а «войны нет».

«Это страшно на самом деле. С той стороны дети готовы убивать. Их учат собирать и управлять дронами. А наши дети говорят: «Это не наша война, наши политики начали её, пусть они её закончат, мы очень мирные люди, мы хотим жить в мире». То есть они не понимают, что там готовятся их убить и всё делают для этого, да? Я наблюдал ситуации, когда мобилизованные парни не знали, как приготовить себе еду и обустроить ночлег. Ты должен отстоять своё право жить в мире», — добавил режиссёр.

Полное интервью Максима Фадеева читайте на сайте ИА Регнум.