Киев, 13 января, 2025, 19:21 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, намерен сообщить американскому миллиардеру Илону Маску о пытках, которые проводит СБУ в Киеве, выбивая из людей признания в госизмене.

Zuma\TASS

«Мне нужно донести до Маска важную информацию. О том, как за деньги налогоплательщиков США в Киеве в центральном аппарате СБУ был организован концлагерь, где людей заставляли признаваться с госизмене, даже если они этого не делали», — написал Дубинский в своём Telegram-канале.

Украинский депутат уточнил, что организаторами данного «концлагеря» являются прежний глава СБУ Иван Баканов и нынешний руководитель этой спецслужбы Василий Малюк (внесён в перечень экстремистов и террористов).

Помимо Маска, Дубинский призвал проинформировать о сложившейся ситуации сына избранного президента США Дональда Трампа — младшего.

Как передавало ИА Регнум, Дубинский 15 ноября пообещал передать в посольство США в Киеве доказательства о концлагере, созданном службой безопасности Украины в своей штаб-квартире. По информации депутата, концлагерь действовал с февраля по ноябрь 2022 года. Там пытали людей, чтобы выбить признательные показания, через него прошли более 300 человек.

О существовании пыточных СБУ в находящемся под контролем Киева Запорожье рассказал в феврале 2024 года занимавший тогда пост главы движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что в городе пропадают без вести люди, выступающие против фашизма.