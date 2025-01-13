Нуук, Дания, 13 января, 2025, 19:11 — ИА Регнум. Жители Гренландии не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять будущее острова. Об этом заявил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.

Global Look Press

Как передавало ИА Регнум, избранный американский президент Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландии следует войти в состав США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что в отношении Гренландии возможны различные варианты действий, в том числе силовой.

Эгеде в декабре подчеркнул, что остров не продаётся и продаваться не будет. А 13 января депутат парламента острова Куно Фенкер заявил, что Гренландия не намерена отказываться от планов стать суверенным государством и готова пойти на соглашение с США. Первым делом, добавил Фенклер, Гренландии нужно преодолеть экономическую зависимость от Дании. Для этого следует снизит роль рыболовства и заняться разработкой минеральных месторождений. США — лучший инвестор для этих целей, полагает депутат.

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